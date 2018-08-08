Гройсман заявил о "вычислении врагов" в Укрзализныце

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в госкомпании Укрзализныця из состояния упадка.



Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, 8 августа.



"Компания-миллиардер, Укрзализныця была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", – сказал Гройсман.



По его словам, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления Укрзализныцей, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

