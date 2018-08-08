В Беларуси задержали еще четырех журналистов

В Беларуси в среду, 8 августа, задержали еще трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.



В частности, указано, что следователи задержали журналистов Игоря Хмару, Марию Сароку, Елену Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкага. Также забрали технику этих сотрудников.



Сейчас, по данным издания, задержанные ждут допроса в Следственном комитете республики.



Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимости в Беларуси, работает с 2005 года. По данным SimilarWeb, в июне 2018 года на сайте было 1,3 млн посещений. На портале публикуется актуальная информация от агентств недвижимости, застройщиков и частных лиц о продаже и аренде квартир, домов и коммерческой недвижимости.

