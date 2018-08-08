У Порошенко отрицают сотрудничество с Манафортом

Руководитель предвыборной кампании президента Петра Порошенко, бывший глава фракции БПП в парламенте Игорь Грынив подтвердил, что что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества. Об этом в среду, 8 августа, пишет Украинская правда.



Накануне на заседании суда соратник политтехнолога Ричард Гейтс заявил, что Манафорт работал с Порошенко во время президентской кампании 2014 года, но услуги не были оплачены в полном объеме. В АП заявили, что предложения о сотрудничестве поступали, но не рассматривались.



Грынив предположил, что информация о сотрудничестве с другими украинскими политиками, кроме экс-президента Виктора Януковича, это линия защиты адвокатов Манафорта на суде, чтобы американца восприняли не только как стратега беглеца-Януковича, а как политтехнолога, способного работать с представителями разных фракций.



"Манафорт пробовал предложить свои услуги и стратегию для кампании Порошенко. Я встречался с ним тогда и выслушал его стратегию, но на этих трех часах разговор с ним закончился", - сообщил президентский стратег.



Грынив утверждает, что Манафорт "очень хотел сотрудничать" с Порошенко и готовился к этому - принес на собеседование данные социологических исследований.



По словам нардепа, политтехнолог "так и не понял, что страна после Майдана изменилась", потому что его предложения якобы больше подходили для стратегии 2009-2010 годов.



Гринив также не исключил, что стратеги Манафорта действительно занимались наработкой предложений Порошенко, с которыми он пришел на встречу.

