Турция решила дружить с Ираном вопреки давлению США

Турция не собирается отказываться от экономических связей с Ираном после того, как США возобновили санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, передает Reuters.



В частности, Анкара продолжит закупать у Тегерана природный газ. Министр отметил, что у Турции «есть контакты с Ираном, отношения продолжатся». «Американское решение является односторонним, мы ведем [с Ираном] не противоречащую законам торговлю», — сообщил глава ведомства.



США возобновили первую часть санкций в ночь на 7 августа. В частности, они затронули автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Второй пакет санкций вступит в силу 5 ноября.



Отношения между Ираном и США накалились после того, как в мае Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в невыполнении условий соглашения. Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность иранской стороны в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС.

