Доказана смертельная опасность долгого сна

Группа ученых под руководством Чунь Шинг Квона из Килского университета (Великобритания) пришла к выводу, что длительный сон вызывает проблемы с сердцем и повышает риск преждевременной смерти. Об этом сообщает издание Science Alert.



Специалисты проанализировали 74 исследования, охватив более трех миллионов участников. Оказалось, что сон в течение десяти часов в сутки увеличивает вероятность смерти на 30 процентов по сравнению с семью часами в сутки. При этом риск смерти от инсульта возрастает на 56 процентов и на 49 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний. Плохой сон также связан с проблемами для здоровья и увеличивает риск заболеваний сердца на 44 процента.



В то же время ученые отмечают, что у полученных результатов есть некоторые ограничения. Так, долгий сон может не быть непосредственной причиной смерти, поскольку в некоторых случаях чрезмерная сонливость сама по себе является тревожным симптомом. Однако исследователи рекомендуют сократить продолжительность ночного отдыха до 7-8 часов в сутки, чтобы снизить риск серьезных заболеваний.

