Супрун объяснила, зачем семейный врач

Одной из важных функций, которые должен выполнять семейный врач, это - профилактика наиболее распространенных в Украине болезней. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook



По ее словам, речь идет о тех заболеваниях, которые вызывают 80% смертей: рак, диабет и сердечно-сосудистые.



"Причиной этих болезней и смертей от них, чаще всего, становится образ жизни человека и то, что он поздно обращается к врачу", - уточнила Супрун.



Она подчеркнула, что в случае, когда есть семейный врач, его регулярно посещают больные и проходят обследование, он сможет вовремя выявить риски.



"Семейный врач проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровому образу жизни. Количество визитов к врачу – неограниченно. Профилактические осмотры, которые включены в бесплатные услуги у вашего врача, - это те базовые вещи, которые должен делать каждый в определенном возрасте или при определенных группах риска, чтобы сохранить свое здоровье", - сказала Супрун.

