Глава оппозиции Венесуэлы назвал покушение на Мадуро «фарсом»

Глава оппозиции Венесуэлы назвал покушение на Мадуро «фарсом»

Лидер оппозиции Венесуэлы Хулио Борхес назвал покушение на президента страны Николаса Мадуро «фарсом». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Борхеса, покушение было постановочным и должно было оправдать преследование и притеснение противников Мадуро.

«Ни в стране, ни в мире не верят тебе (Николасу Мадуро. — Газета.Ru) в том, что касается этого фарса с покушением», — заявил Борхес.

Он добавил, что президент старается обвинить оппозицию в политическом и экономическом кризисе, который создал сам.