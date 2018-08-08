Глава оппозиции Венесуэлы назвал покушение на Мадуро «фарсом»

Лидер оппозиции Венесуэлы Хулио Борхес назвал покушение на президента страны Николаса Мадуро «фарсом». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.



По словам Борхеса, покушение было постановочным и должно было оправдать преследование и притеснение противников Мадуро.



«Ни в стране, ни в мире не верят тебе (Николасу Мадуро. — Газета.Ru) в том, что касается этого фарса с покушением», — заявил Борхес.



Он добавил, что президент старается обвинить оппозицию в политическом и экономическом кризисе, который создал сам.

