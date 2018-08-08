"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда к празднованию Дня Независимости, сообщила компания.



Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:27 и прибытием в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении поезд отправится из Хмельницкого в 14:04 и прибудет в Киев в 20:43.



Поезд № 179 Киев - Днепр отправится в рейсы 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 08:20 и прибытием в Днепр в 17:58.



Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 23 и 27 августа с отправлением из Киева в 7:28 и прибытием в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.



Поезд № 243/244 Киев - Львов будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:18, прибытием во Львов в 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 09:40 и прибывать в столицу в 19:05.



Кроме того, в течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.

