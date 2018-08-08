Адвокат Трампа рассказал о «беспрецедентной» коррупции в «российском деле»

Один из адвокатов президента США Джей Секулов раскритиковал дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году в США, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, за «беспрецедентный» уровень коррупции. Об этом Секулов заявил во время интервью на американском телеканале Fox News.



«Глубина коррупции, приведшая к этому расследованию, и которая откровенно продолжает пронизывать это расследование, беспрецедентна», — сказал Секулов.



Адвокат также рассказал, что юридическая команда президента США Дональда Трампа в настоящее время участвует в переговорах со специальным прокурором США Робертом Мюллером о возможной встрече с участием американского лидера и федеральных следователей. Он добавил, что последнее решение по встрече зависит от Трампа.



Секулов выступает против дачи показаний Трампа у Мюллера. По его словам, для такой процедуры в отношении президента США нет «конституционной основы».



Адвокат Трампа также подчеркнул, что «российское дело» Мюллера частично было инициировано из-за «непроверенного и финансируемого национальным комитетом Демократической партии США» так называемого «русского досье» на Трампа Кристофера Стила, а также из-за «политически мотивированных утечек» экс-директора ФБР Джеймса Коми.

