В ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с Россией

Украина не способна достичь паритета с Черноморским флотом России, но этого и не требуется для того, чтобы остановить агрессию РФ на море. Об этом говорится в заявлении украинских Военно-морских сил в Facebook. "Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ, но этого и не требуется для того, чтобы остановить агрессию России на море.



Для этого необходим небольшой, но эффективный флот. Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля", - говорится в сообщении.



В сообщении отмечается, что в Украине строят "сбалансированные ВМС", которые смогут решить поставленные государством задачи.



"На первом этапе это прибрежный флот, на втором москитный, на третьем - сбалансированный. Пополнение корабельного состава возможно как за счет строительства в Украине, так и за счет приобретения кораблей, катеров за рубежом", - отметили в ведомстве.

