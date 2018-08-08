Маск провел тайные переговоры о колонизации Марса

Илон Маск с представителями SpaceX провел тайные переговоры о будущей колонизации Марса. В совещании приняли участие ведущие планетологи. Об этом пишет Space.com.



Встречи прошли в Колорадском университете в Боулдере 7 и 8 августа. По информации издания, космический стартап просил присутствующих "не афишировать" содержание дискуссии.



Известно, что еще в 2016 году Илон Маск озвучил свои планы о колонизации марса. Специально для этого он намеревался создать сверхтяжелую ракету и целый флот, в котором должны быть задействованы многократно используемые межпланетные корабли.



По планам Маска, к концу нынешнего столетия на Красную планету должны быть доставлены около миллиона человек.



При этом город-миллионник на Марсе, по задумке Маска, должен быть абсолютно автономным и обеспечивать себя всем необходимым для жизни без помощи Земли.

