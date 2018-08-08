Дуда: нападение России на Грузию - переломный момент в истории Европы

Агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из переломных моментов в новейшей истории Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Onet.pl. "Гордость и надежду, которыми Революция роз наполнила сердца грузин, заменили горе и беспомощность в связи с жестоким насилием, а также траур по погибшим солдатам и мирным жителям"...



...написал президент Польши в письме к участникам конференции в Варшаве, посвященной 10 годовщине нападения РФ на Грузию.



Российско-грузинская война 2008 года продемонстрировала, что "в архитектуре европейской и мировой безопасности появился тревожный брешь", пояснил польский лидер.



"Значение тех трагических событий в полной мере оценил президент Лех Качиньский, прибывший в Тбилиси в обществе президентов Украины, Литвы, Эстонии и премьера Латвии", - добавил он, напомнив, что Польша и Грузия в этом году празднуют 100-летие восстановления независимости.

