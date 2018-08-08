Лишний информационный шум только вредит деликатному процессу обмена, — Золотарев

Излишние заявления по обмену пленными вредят этому деликатному процессу, намного лучше ставить общественность перед фактом обмена, чем изображатьпроцесс. Об этом в эфире «112 Украина» заявил политолог Андрей Золотарев.

«Есть такие вещи, когда излишняя публичность по каждому, даже пустяковому поводу, негативно сказывается на переговорном процессе. Это очень деликатная тема. Лучше уже поставить перед фактом достигнутую договоренность, чем постоянно иллюстрировать процесс", — считает Золотарев.

По его мнению, несмотря на многочисленные заявления лиц, далеких от переговорного процесса, обмен заложников происходил исключительно благодаря участию в переговорном процессе Виктора Медведчука.

«В последнем эфире я говорил, кто будет наиболее эффективным в вопросе обмена. Некоторых ребят на Банковой, специализирующихся на заточке карандашей, возмутило то, что я говорил о Медведчуке как об эффективном переговорщике. Но я повторил слова президента, который 28 февраля назвал Медведчука наиболее эффективным переговорщиком из-за его прямого контакта с Путиным. Нравится он нам или нет, если абстрагироваться от мотивов — более 1000 человеквернулись домой. Факт на лицо», — добавил Золотарев.

Как стало известно ранее, об участии Виктора Медведчука в переговорном процессе по Донбассу впервые заговорила канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, Виктор Медведчук — лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. С декабря 2014 года В.Медведчук занимается обменом удерживаемых лиц. Благодаря ему освобожден 481 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.