Белый дом: Трамп передал сенатору Полу рекомендательное письмо на имя Путина

Глава администрации США Дональд Трамп представил американскому сенатору Рэнду Полу по его просьбе рекомендательное письмо на имя президента РФ Владимира Путина. Такое пояснение дал в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, комментируя заявление Пола о передаче администрации российского лидера послания Трампа.



"По просьбе сенатора президент Трамп предоставил рекомендательное письмо. В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые сенатор Пол хотел обсудить с президентом Путиным", - сообщил официальный представитель Белого дома.



Ранее Пол заявил, что передал послание Трампа администрации Путина. "Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов", - написал сенатор, находящийся с визитом в России, на своей официальной странице в Twitter.



В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что документ передан Москве по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились. "Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - добавил Песков.



По данным телекомпании CNN, ссылающейся на неназванный осведомленный источник, Пол несколько раз обсуждал с Трампом в преддверии поездки в Москву свои планы, в том числе в ходе контактов в Овальном кабинете Белого дома. Согласно этим сведениям, сенатор еще до первой полноформатной встречи Путина и Трампа, состоявшейся 16 июля в Хельсинки, намеревался нанести визит в Россию. После этого саммита Пол якобы обсудил с Трампом планы своих встреч с официальными лицами в Москве, а также возможные устные послания, которые он мог бы им передать.

