Первый "золотой" тепловоз General Electric отправился на Украину

Первый "золотой" тепловоз General Electric отправился на Украину

На Украину отправился первый из 30 американских локомотивов TE33AC завода General Electric Transportation, сообщила пресс-служба "Укрзализныци". "Сегодня первый локомотив TE33AC завода General Electric Transportation в Эри, штат Пенсильвания, отправился в Украину. Он проследует поездом в Норфолк, штат Вирджиния, затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморск", - цитируется в сообщении и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, окончательное доукомплектование локомотива будет осуществляться на Крюковском вагоностроительном заводе (Полтавская область), после этого будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы.

Как сообщалось, рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%. Общая сумма проекта - около 1 млрд долларов.

Ранее "Укрэксимбанк" назвал заоблачную стоимость локомотивов General Electric, которые купят для "Укрзализныци".

Также по мнению экспертов Украина переплатит по $2 млн за каждый тепловоз General Electric.