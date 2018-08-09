В США за мошенничество арестовали конгрессмена-республиканца

Конгрессмен США Крис Коллинз, который активно выступал в Конгрессе в поддержку политики кабинета Дональда Трампа, задержан по обвинениям в мошенничестве и ложных показаниях. Об этом в среду, 8 августа, сообщил американский центральный телеканал CNN.



"Конгрессмену-республиканцу, который представляет штат Нью-Йорк, Крису Коллинзу, выдвинуты обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с электронными коммуникациями и фальшивых показаниях", - сообщил телеканал со ссылкой на Министерство юстиции США.



По информации ФБР, конгрессмен Коллинз, который имеет первую каденцию в Палате представителей и в течение всего времени активно выступал в поддержку Трампа, был задержан утром в среду в офисе своего адвоката в Манхэттене.



По информации СМИ, Коллинз был членом руководства биотехнологической компании Inaudate Immunotherapeutics.

