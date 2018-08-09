Ученые РАН, Минобороны и "Росатом" займутся поиском воды в Крыму

Ученые Российской академии наук совместно со специалистами МО РФ и госкорпорации "Росатом" займутся разработкой программы водообеспечения Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма и других вододефицитных регионов, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина. Программа, направленная на решение проблем, связанных с дефицитом воды, должна быть разработана до 10 сентября.



"В ее состав (межведомственной рабочей группы) войдут в том числе представители Министерства обороны России, Российской академии наук, госкорпорации "Росатом". Предложение о создании рабочей группы было внесено мной и президентом РАН Александром Михайловичем Сергеевым как сопредседателями Совета по формированию и реализации научно-технической политики Крыма", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.



Основными разделами программы станут: разработка и применение методов и технологий поиска воды и управления водными ресурсами для полного обеспечения потребностей населения, сельского хозяйства и промышленности Крыма, а также внедрение новых технологий для развития аграрной отрасли в климатических условиях полуострова, отметил глава республики.



В прошлом Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды из Белогорского водохранилища на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

