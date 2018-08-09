Объявлен день выхода шестого сезона "Карточного домика"

Канал Netflix в своем официальном Twitter объявил дату релиза шестого, финального сезона многострадального сериала "Карточный домик". Все эпизоды появятся одновременно на стриминговом сервисе 2 ноября.



На фото, опубликованном в Twitter, бывшая первая леди Клэр Андервуд, а теперь президент США, роль которой исполняет Робин Райт, сидит в кресле Авраама Линкольна - точь в точь таком же, как в его мемориальном комплексе в Национальной аллее в центре Вашингтона. Это фото почти такое же, как в предыдущем видеообращении авторов "Карточного домика" к фанатам сериала, которое было сделано в День независимости США, 4 июля.



Правда есть небольшое отличие - теперь из-под правой руки Клэр Андервуд, лежащей на мраморном подлокотнике, стекают алые струйки крови.



Напомним, после отказа от сотрудничества с Кевином Спейси, на которого поступили заявления в полицию США и Великобритании о сексуальных домогательствах, компания Netflix потеряла около 40 млн долларов, разорвав с ним контракт. Сам сериал оказался на грани закрытия - съемки были приостановлены в конце октября 2017 года. Продолжились они только, когда сценаристы "ушли в отставку" с должности президента США героя Спейси - Фрэнка Андервуда. И на первый план вышла его жена Клэр.



К Робин Райт в новом сезоне присоединились номинанты на "Оскар" актриса Дайан Лэйн ("Неверная", "Под солнцем Тосканы", "Одинокий голубь") и актер Грег Киннер ("Вам письмо", "Сабрина", "Сестричка Бетти"). Об их персонажах пока известно, что они являются братом и сестрой.







