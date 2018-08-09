Японский инженер создал бумажный оригами-манипулятор

Японский инженер по имени Тэдзука Сота из Токийского колледжа промышленных технологий разработал механический захват из бумаги, приводимый в действие одним из моторов. Необычный манипулятор был представлен на конкурсе для изобретателей The James Dyson Award.



Как пишет N+1, захват, напоминающий клешню, создан из обычной офисной бумаги. Каждый из двух "пальцев" сложен из одного листа бумаги при помощи техники оригами, но состоит из нескольких подвижных сегментов. В действие манипулятор приводится при помощи линейного актуатора, который сдвигает одну из частей пальца относительно другой и заставляет захват сжиматься.



Судя по демонстрационному видеоролику, захват способен удерживать и перемещать небольшие предметы. Инженер также создал более сложную версию устройства, представляющую модель человеческой руки, но пока не показал ее в действии.



Разработка Соты может найти применение для перемещения кусочков фруктов и другой пищи – благодаря дешевизне бумаги такие манипуляторы будут одноразовыми, что позволит не беспокоиться о проблеме чистоты.





