Мобильные телефоны совершенно безопасны для мозга

До недавнего времени считалось, что мобильные телефоны и микроволновые печи способны вызывать рак мозга. Всемирная организация здравоохранения даже занесла слабое электромагнитное излучение этих приборов в список потенциальных канцерогенов. Но последнее исследование Барселонского института глобального здравоохранения опровергло эти заявления, поставив точку в вопросе.



Как передает "Новости Mail.RU", было проведено самое масштабное исследование этой темы на сегодняшний день. По словам ученых, люди нередко на своих рабочих местах подвергаются воздействию нескольких типов - от сверхдлинных до коротких (от 3 кГц до 10 МГц) и ультракоротких (от 10 МГц до 300 ГГц). Излучение телефонов попадает в эти диапазоны.



Был проведен анализ использования телефонов на примере около 4000 человек с раком мозга и 5000 здоровых людей (контрольная группа). В итоге никакой выраженной связи между частотой возникновения опухолей мозга и тем, насколько сильно участники исследования подвергались излучению, не было. Только 10% добровольцев подвергались сильному воздействию излучения. И у них риск рака был немного повышен.



Говоря о безопасности излучения, ученые также ссылаются на статистику. Так, использование мобильных телефонов среди населения за последние годы выросло с 15% до 95%. Однако не наблюдается прямо пропорциональное увеличение количества злокачественных опухолей головного мозга.

