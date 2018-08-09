Постой, паровоз, не стучите, колеса...

Кто-то мне объяснит, почему за хулиганское поведение России в Азовском море накажут «Укрзализныцю»? Россия, понимаешь, терроризирует наши корабли, а за это у «Укрзализныци» заберут 300 млн. грн., которые она зарабатывает, перевозя тружеников Галичины в Московию и обратно. И чтобы дважды не вставать – автобусное сообщение с РФ закрыть. А границу оставить открытой. Для «бла-бла-каров» и пешкодрала. Как в Крым – сумку на плечо, детей на шею, чемодан сзади тарахтит, и погнали через бетонку – на море. Предатели родины...



Вот мы смеемся над эстонцами, что у них замедленная реакция. Но такой замедленной реакции, как у нас, нет, наверное, нигде в мире. Читаю новость: “В ресторане на Волыни второй раз за две недели массово отравились люди”.



То есть сначала первая партия сходила, откушала сальмонеллы и массово отправилась в больницу. Об этом написали в газетах. Но население, убежденное Ульяной Супрун, что дисбактериоза не бывает, отправилось по второму разу. И снова дружно отравились. Жду, когда третья группа зайдет. Пора бы. Кишечная палочка заждалась. Хотя, с другой стороны, чего мы хотим от Волыни... Древнейший центр цивилизации.



Спросите, причем тут сальмонелла к вагонам “Укрзализныци”? Ну, кроме того, что мы ее в этих вагонах бесплатно катаем, так дело еще и в общности стратегического подхода. Мы себя не жалеем. Грабли – это наш национальный аттракцион: чем больнее по лбу, тем приятнее. Не зря же старина Мазох родился во Львове. Где ему еще было родиться, как не в Украине, где все пропитано политическим мазохизмом.



Итак, о запрете поездов и автобусов в Россию. Все СМИ об этом уже отписались. Все отметили, что рейсы на Москву сейчас являются самыми прибыльными для «Укрзализныци». Рейс «Киев – Москва» в 2017 году заработал чистой прибыли 154 млн. грн., «Одесса – Москва» – 100 млн. грн., «Киев – Санкт-Петербург» – 25 млн. грн.



Перевезли что-то около 2 млн. пассажиров. Шастают, гады, туда-сюда. Вместо того, чтобы дома сидеть и экономическим ростом наслаждаться. Заедая кишечной палочкой. И еще 700 тыс. въезжают в Россию на автобусах. Негодяи! Нет чтобы подождать, пока враг будет разбит, а на нашей улице начнется праздник.



“Россия захватила часть наших территорий, у нас война...”, а они едут и едут. Кто сказал? Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов в интервью изданию “Апостроф”. Как уточнило издание, “приемная постоянного представителя президента Украины в Крыму находится в Киеве”.



Я вот, честно говоря, хотел пойти осмотреть, чем они в этом Постоянном представительстве в Киеве занимаются. Вместе с Прокуратурой АРК, которая частично сидит в киевской городской, а частично – поближе к месту работы, на Херсонщине.



Судя по отзывам в прессе, не мне одному кажется, что, как только “Укрзализныце” запретят формирование поездов в Россию, тут же появятся транзитные белорусские поезда по аналогичному маршруту. Откуда и куда? Да хоть из Алматы в Вильнюс. Не важно. Что-то да придумают. Бацька Лукашенко своего не упустит

Надо отпилить газовую трубу. Чтобы агрессор не мог транспортировать через Украину газ и наживаться на нашем роскошном географическом положении. И не надо бояться Европы. К концу 2019-го Европе будет уже глубоко по фиг, есть наша труба или нет. Для тех, кто желает “кушать” российский газ, пустят “Северный поток-2”, остальным американцы доставят свой газ, сжиженный

Небось, зарплаты не копеечные у всех. И платят их регулярно, в отличие от пенсий. А работы поменьше, чем у простого следака в райотделе реформированной полиции, который забыл, когда на выходные дома был, потому что у него 200 уголовных дел незакрытых...Сидят, в общем, эти чудаки в Постоянном представительстве Крыма в Киеве и размышляют, как повлияет “дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств”. Но поскольку его от нас изолировать сложно, то надо нас изолировать от него.Я вот не знаю, это у них в жару там кондиционеры отключили? Или Лукашенко “занес”? За созидательную идею. Потому что когда осенью 2015 года, через полтора года после Иловайска и малазийского “Боинга” и через полгода после Дебальцево, СНБО созрел запретить авиационное сообщение с РФ, от радости пили только в одной столице мира – в Минске.Как пишет “Левый берег” (автор из Беларуси), по собственным оценкам “Белавиа”, за год пересадку в Минске совершают порядка 500 тыс. «украинских» пассажиров. Плюс еще те, которые летят через Минск транзитом. Их около 1 млн. – почти половина от всех пассажиров на регулярных рейсах, если с чартерами – то порядка 40%.“Сегодня у "Белавиа" и Национального аэропорта «Минск» основной транзитный поток – между Украиной и Россией. Думаю, это около половины от всего транзита. Именно поэтому мы стали больше летать в украинские аэропорты: Одесса, Харьков, Львов”, – говорит представитель белорусской авиакомпании.Судя по отзывам в прессе, не мне одному кажется, что, как только “Укрзализныце” запретят формирование поездов в Россию, тут же появятся транзитные белорусские поезда по аналогичному маршруту. Откуда и куда? Да хоть из Алматы в Вильнюс. Не важно. Что-то да придумают. Бацька Лукашенко своего не упустит.Может, конечно, мы пойдем дальше и объявим транспортную блокаду всем пассажирским поездам, идущим в сторону России. Точнее, не всем, а одному единственному – поезду №66/65 Кишинев–Москва, до сих пор, если не ошибаюсь, курсирующему через Украину. Но это будет крайне недружественный акт по отношению к братской Молдове, которая уж точно не виновата, что Россия терроризирует наши корабли в Азовском море. Классический вопрос украинской нации: “А нас за шо?” в этом случае как никогда уместен.Вообще, если следовать логике, раз нашим кораблям не дает покоя Россия, то надо в ответ организовать “вырванные годы” ее кораблям. А если достать ее корабли трудно, то хотя бы поездам.Но штука в том, что российских пассажирских поездов у нас давно нет. И не потому, что мы их изгнали, как бесов, санкциями. Просто пока мы евроинтегрировались, наш враг быстренько построил новый железнодорожный маршрут, и с 11 декабря 2017 года полностью все пассажирские поезда дальнего следования едут в обход Украины.Помню, после того, прошлогоднего железнодорожного демарша России министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ. Было это в прошлом году осенью. Я по новостям проверял.Он еще фразу забавную сказал, мол, я понимаю, в России живут родственники украинцев, но пусть они приезжают в Украину, а украинским гражданам в Россию ездить нечего. Хотел даже спросить моего любимого министра, неисчерпаемый кладезь галюциногенных цитат про гиперлуп, как он себе это представляет вживую.Ну, скажем, у меня там бабушка живет 90 лет. Или брат ногу сломал, надо проведать. Что, их всех сюда тащить? А похороны? Вопрос житейский и христианский. Тоже нельзя? Или со справкой из морга можно?Так чего уж людей мучить – закрыть границу с РФ и все. Перерезать пуповину раз и навсегда. А заодно закрыть пункты пропуска на Крым. Потому что все эти машинно-транспортные очереди, эти бегущие по раскаленному бетону коллективы отдыхающих – несмываемый позор нации. За что воевали? За что на майдане стояли? Чтобы сотни тысяч несознательных сограждан ежегодно сновали в Крым и из Крыма?Вот когда мы отсечем себя, наконец, от оккупантов, когда обнесем колючей проволокой, оставшейся от “стены Яценюка”, весь периметр нашей границы с ним, когда переведем все транзитное и попутное сообщение на белорусов, можно переходить к заключительному, крайне важному этапу.Надо отпилить газовую трубу. Чтобы агрессор не мог транспортировать через Украину газ и наживаться на нашем роскошном географическом положении. И не надо бояться Европы. К концу 2019-го Европе будет уже глубоко по фиг, есть наша труба или нет. Для тех, кто желает “кушать” российский газ, пустят “Северный поток-2”, остальным американцы доставят свой газ, сжиженный. Так что наш “запасной путь” превратится в пустое место. Во всех смыслах этого слова.Поэтому надо действовать на опережение. Взять и отпилить. Торжественно. Под телекамеры. Символической пилой. Чтобы шоу было как с закрытием Чернобыля. Устроим народу праздник. Все равно российские сериалы запретили, так что смотреть особо нечего. А у кого аналоговое телевидение оставалось – так и негде.Но почему-то расставаться с трубой мы не спешим. И более того – ведем переговоры с ненавистным “Газпромом” о продолжении транзита российского газа после 2019 года. Как же так? Ах, денежка кап-кап в пустой бюджет. Как раз на премии “Нефтегазу” хватает. Жалко терять.А железнодорожное сообщение – это всего лишь народ. Свой народ. Его не жалко. Тем более что он и сам себя не жалеет. И упорно ходит в одно и то же место жрать сальмонеллу. Надо ему будет прорваться в Россию – прорвется. Наши славные «бла-бла-кары» на “евробляхах” уже выстроились в ожидании попутчиков.Но у меня вопрос к “Укрзализныце”: а вы-то что по этому поводу думаете? Чего молчим? Есть повод высказаться на странице Facebook, за продвижение которой на Prozorro было заплачено 740 тыс. грн. Кстати, самая обсуждаемая тема после премий “Нефтегазу”.Отдельно вопрос к предпринимателю Роману Р., которому “Укрзализныця” обещала заплатить за работу 190 тыс. грн. Мужик, ответь по сути! Твой гонорар под угрозой. Свалява всех не вытянет. И Одесса тоже. Даже в сезон.Постой, паровоз, не стучите, колеса,Есть время взглянуть судьбе в глаза.Пока еще не поздно нам сделать остановку.Кондуктор, нажми на тормоза.