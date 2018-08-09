Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич отказалась выступать в Одессе из-за угроз

Лауреат Нобелевской премии по литературе писательница Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе. Об этом сообщил в фейсбуке одесский «Зеленый театр», где должна была выступать Алексиевич.



8 августа, за несколько часов до выступления, Алексиевич попала в базу данных «Миротворец» за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией» во время выступления в Бруклине в 2016 году.



Вскоре писательницу удалили из базы «Миротворца», но Алексиевич «дала понять», что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным, сообщил «Зеленый театр». На видео, которое театр выложил в фейсбуке, писательница сказала, что ей и организаторам мероприятия начали угрожать.



«Я узнала, что поступают угрозы устроителям сегодняшней встречи и мне лично, обвиняя меня в каких-то надуманных совершенно обидах, нанесенных украинцам. Этого никак не может быть, потому что моя мать украинка, и родилась я на Украине, и всегда я чувствовала у себя украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности я думаю, что сегодняшней встречи не будет», — сказала Алексиевич на видео.



Светлана Алексиевич родилась в украинском городе Станиславе (сейчас Ивано-Франковск), ее отец белорус, мать — украинка. Алексиевич пишет на русском языке в жанре художественно-документальной прозы.

