Пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабки

В Киеве пешеходную зону улицы Крещатик планируют продлить до Бессарабской площади. Об этом сказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента в Facebook.



"Сейчас реализуется пешеходный Подол - два этапа прошло, осталось еще четыре. Следующий проект с пишоходизации планируется на Бессарабской площади. Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться с Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, которая практически вся заполнена припаркованными авто", - рассказал Рахматуллин.



По его словам, этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города.



Он отметил, что стратегия предполагает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными, второе место займут велосипедисты и общественный транспорт, а последнее - автомобилисты.

