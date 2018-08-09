Порошенко поручил готовить новую резолюцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН. "Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма.



Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар", - сообщил П.Порошенко.



Президент напомнил, что сегодня отмечается Международный день коренных народов мира.



"Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства", - отметил он.

