Американская киноакадемия учредила новую номинацию на "Оскар" - СМИ

Американская киноакадемия приняла решение учредить новую номинацию премии "Оскар" - "Лучшее популярное кино", а также сократить телеверсию церемонии вручения до трех часов, сообщает канал "112. Украина" со ссылкой на агентство Reuters.



Согласно письму киноакадемии, будет создана новая категория для выдающихся популярных фильмов. При этом пока нет информации о критериях отбора, сообщается, что они будут объявлены позже.



Кроме того, вручение наименее популярных категорий "Оскара" не будет транслироваться по телевидению, что позволит сократить время всей церемонии в эфире.



Сообщается также, что 92-я церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как сообщалось ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. Организаторы уточнили, что дата 91-й церемонии останется прежней и пройдет 23 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

