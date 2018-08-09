Второй президент Украины отмечает 80-летний юбилей

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма в четверг, 9 августа, отмечает 80-летний юбилей.



"Этот праздник второй президент Украины встречает в Киеве. Поздравления с днем рождения поступают как со всех уголков Украины, так и из многих стран мира - от действующих и бывших глав государств, украинских и иностранных дипломатов, политиков, представителей духовенства, коллег-ракетчиков, ученых, журналистов, представителей искусства", - говорится в сообщении на сайте Президентского фонда Леонида Кучмы "Украина".



Коллектив Фонда присоединяется к многочисленным пожеланиям и желает Леониду Даниловичу здоровья, долголетия и семейного уюта.



Л.Кучма родился 9 августа 1938 года в с.Чайкино Черниговской области. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины. Президент Украинского государства в 1994-2005 годах.

