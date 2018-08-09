НАПК требует от Авакова провести служебное расследование в МВД

Национальное агентство по предотвращению коррупции требует от министра внутренних дел Арсена Авакова провести служебное расследование нарушений при подаче электронных деклараций сотрудниками Министерства внутренних дел. Об этом говорится в сообщении НАПК, передают Українськi Новини. По результатам плановых проверок агентство внесло предписание Авакову.



В ходе проверки было установлено, что ответственные должностные лица МВД не сообщили НАПК о 30 случаях неподачи или несвоевременной подачи деклараций сотрудниками министерства.



Также были установлены нарушения в части необеспечения министерством надлежащих условий для сообщения его сотрудниками о нарушениях требований закона "О предотвращении коррупции" другим лицом через официальный сайт МВД.



"Согласно предписанию, Национальное агентство требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и по его результатам принять меры в установленном законом порядке", - сказано в сообщении.



Кроме того, по результатам плановых проверок составлено и направлено в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.



В частности два сотрудника МВД несвоевременно подали декларации перед увольнением.

