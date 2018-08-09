В Украине по-прежнему жарко, без осадков

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине не изменится: сухую и теплую погоду (с довольно прохладными ночами в северо-восточной части) будет по-прежнему определять антициклон над Беларусью, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью в северных и восточных областях 10-15°, на остальной территории 13-18°; днем 25-30°; на Закарпатье ночью 16-21°, днем 28-33°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 августа самая высокая температура днем была +34,7 в 2015 году, самая низкая ночью +9,2 в 1891 году.



11 августа - переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 12-17°, на Закарпатье и побережье морей до 20°; днем 24-30°, на Закарпатье до 33°.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.



9 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.

