СБУ разыскивает 60 подозреваемых в терроризме

С начала года в Украине произошло два теракта, арестованы 10 человек, еще 60 подозреваемых объявлены в розыск. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства УНН.



“За указанный период времени (январь-июль 2018 года) под стражей пребывало 10 человек, подозреваемых в совершении террористических актов, объявлены в розыск 60 человек”, — говорится в сообщении.



При этом в СБУ отметили, что с начала года было совершено два террористических акта, но без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и линии разграничения. В частности, эти преступления произошли на территории Закарпатской и Львовской областей.



В то же время в ведомстве добавили, что за аналогичный период 2017 года произошло по одному теракту в Киевской, Донецкой, Волынской и Ровенской областях.

