Обращение матери Сенцова передали в комиссию по помилованию при президенте России

Обращение матери режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в колонии, передано в комиссию по помилованию при президенте РФ, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.



Денисова также отметила, что по словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, состояние Сенцова «стабильное».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что прошение поступило в администрацию Владимира Путина. «Но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции», — отметил он.



Обращение мамы уже передали в спецкомиссию по помилованию, и я попросила уполномоченного РФ ускорить это дело о помиловании или обмене с учетом критической ситуации.



Олег Сенцов голодает на протяжении 88 дней. Его сестра заявляла, что его состояние «катастрофически плохое». «Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — рассказывала она о письме режиссера из колонии.



ЕСПЧ 25 июля постановил, что режиссера следует перевести в гражданскую больницу, которая находится ближе к месту проживания его семьи. Адвокаты 9 августа попросили уполномоченного России при ЕСПЧ содействовать его транспортировке в больницу в Крыму. Сам Сенцов, по словам сестры, отказывается от этого, так как «просто не переживет этап».

