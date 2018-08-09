По Израилю выпустили 150 ракет

Боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля из сектора Газа около 150 ракет. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что 25 снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». Сирены воздушной тревоги срабатывали в 19 населенных пунктах Израиля. Большая часть ракет упала в незаселенной местности.



Израильская авиация в ответ поразила более 140 военных объектов ХАМАС в Газе. Среди них штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы, полигоны, а также фабрика по производству железобетонных конструкций и несколько позиций боевиков.



Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты затем ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре 2017 года.



Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

