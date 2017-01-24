Аэропорт "Борисполь" оштрафовали почти на 13 миллионов гривен

Международный аэропорт "Борисполь" заплатил штраф в размере 12,7 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропортов. Об этом в своем фейсбуке заявил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.



"24.01.2017 АМКУ принял решение о злоупотреблении монопольным положением ГП "Аэропорт Борисполь" на рынке специализированных услуг аэропорта. Фактически речь шла об установлении завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям. Эффективная конкуренция субъектов наземного обслуживания выгодна авиакомпаниям и потребителям. Решением был наложен штраф 12780354 гривны", - написал он.



По словам главы АМКУ, судебный процесс длился более года. "Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении им данного решения и уплаты штрафа", - сообщил Терентьев, добавив, что государственный уполномоченный и департамент проанализируют информацию, полученную от ГП "Аэропорт Борисполь", на предмет надлежащего и полного исполнения решения.

