Кремль отреагировал на угрозу новых санкций

Россия считает неприемлемым увязку новых рестрикций США с "делом Скрипалей", но пока говорить о контрмерах неверно, поскольку нет официальной конкретики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно", - сказал Д.Песков журналистам, реагируя на возможность введения США антироссийских санкций в связи с "делом Скрипалей".



Он заметил, что слышны заявления о новых так называемых санкциях, в том числе заявления некоего высокопоставленного источника о возможных новых рестрикциях в отношении России.



"Но в целом, конечно, необходимо сказать, что мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными с делом в Солсбери, мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери", - сказал пресс-секретарь президента РФ .



"Увязка с этими событиями (в Солсбери – ИФ) является для нас неприемлемой , и подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", - сказал Д.Песков.



Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.



С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.



В связи с "делом Скрипаля" ряд стран, в том числе США, приняли решение о высылке российских дипломатов.

