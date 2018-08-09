Осенью может подорожать хлеб

Всеукраинский аграрный совет (ВАС) прогнозирует рост цен на хлеб осенью. Об этом сообщил заместитель председателя ВАС Денис Марчук на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Относительно возможного увеличения стоимости хлеба в ближайшие несколько месяцев, то высока вероятность, что осенью буханка пшеничного хлеба из муки первого сорта будет стоить порядка 17-18 гривен", - написал он.



По словам Марчука, рост цен на хлеб могут спровоцировать несколько факторов, в частности рост цен на муку - за короткое время ее стоимость выросла на 1,5 гривен за килограмм.



Кроме того, на цену хлеба влияет рост цен на природный газ и электроэнергию, на горюче-смазочные материалы и увеличение расходов на оплату труда.



Также формирование цены на хлеб привязано к курсу валюты - по словам Марчука, удешевление национальной валюты на 1 гривну вызывает рост стоимости хлеба в среднем на 50 копеек.



Это связанно с тем, что все оборудование, которое используют пекари, приобретается преимущественно за иностранную валюту.

