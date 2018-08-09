Сенцов отказался от госпитализации - омбудсмен РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова позвонила украинской коллеге Людмила Денисова, чтобы поговорить о состоянии здоровья режиссера Олега Сенцова. Об этом в четверг, 9 августа, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Facebook.



"Только что мне перезвонила Татьяна Москалькова, которая вновь рассказала о стабильном состоянии Олега и о том, что он сам отказался от своего перевода в городскую больницу в Лабытнанги.... Впрочем я настояла на том, чтобы уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Анатолий Сак посетил Олега", - написала Денисова-



Она попросила коллегу из РФ, чтобы представитель аппарата в ЯНАО также подготовил фотографии и видеозапись разговора с Сенцовым, чтобы "убедиться в том, что его состояние действительно стабильное".



Денисова также сообщила, что обращение мамы заключенного уже передано в Спецкомиссию по помилованию. "Я попросила уполномоченного РФ ускорить этот процесс помилования или обмена, учитывая критическую ситуацию", - отметила она.

