В боях под Иловайском погибли 402 человека - ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека требует от властей Украины возобновить расследование Иловайской трагедии в 2014 году. Об этом в четверг, 9 августа, сказала глава миссии Фиона Фрейзер, передает Левый берег.



"По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения", - сказала она.



На уточняющий вопрос, какая именно сторона проводит неэффективное расследование данного события, Фрейзер сказала, что правительство Украины и Генеральная прокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенным украинскими военными в ходе боев.



"Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование", - отметила она.



Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях.



Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военных, были ранены 429, еще около 300 были взяты в плен.

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Также погибли не менее 36 гражданских лиц и разрушены 600 домов.



По данным мониторинговой миссии, в боях принимали участие российские войска, которые также нарушали международное гуманитарное право. В частности, зафиксированы факты пыток пленных и жестокого обращения с ними.



Мониторинговая миссия ООН рекомендует Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.

