Луценко: при попытке дать взятку задержан экс-первый зампред правления "Укргазвыдобування"

В ходе совместной операции Генинспекции Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины при попытке дать неправомерную выгоду в особо крупном размере задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" (2010-2014) Алексей Тамразов, сообщает генпрокурор Юрий Луценко.



"После заявления о предложении взятки и получения доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере $200 тыс. прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации (экс-президента Украины – ИФ) Януковича В.Ф.", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.



"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.



А.Тамразов, 1975 года рождения, с 2010 по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргазвыдобування". Также являлся владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа" (сайт theinsider.ua).

