На Донбассе за неделю зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений – Хуг

За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировали резкое увеличение числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе. "За минувшую неделю наблюдатели констатировали увеличение количества таких случаев на 63% - свыше 6,5 тыс. Кроме того, миссия подтвердила 4-кратное увеличение случаев использования тяжелого вооружения, лишь 86 случаев использования реактивных систем залпового огня"...



...сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве.



Он также отметил, что за подотчетную неделю возросло и количество тяжелого вооружения, размещенного на Донбассе с нарушением минских соглашений.



"За неделю мы зафиксировали 84 единицы, размещенной с нарушениями: 74 случая на неподконтрольной Киеву территории и 10 на подконтрольной", - рассказал первый замглавы миссии.



А.Хуг вновь призвал стороны соблюдать взятые на себя обязательства, прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всем территориям.

