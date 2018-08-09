Производство артбоеприпасов больших калибров в Украине станет серийным – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что в ближайшее время в Украине производство артбоеприпасов больших калибров станет серийным.



"Мы сегодня уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время поставить производство наиболее дефицитных боеприпасов на серийный поток", - заявил П.Порошенко в ходе запуска нового производственного участка по изготовлению 152-мм артиллерийских боеприпасов на мощностях входящей в госконцерн "Укроборонпром" ГАХК "Артем" в четверг в Киеве.



Президент указал, что Министерство обороны Украины разработало по его поручению целевую программу по новому производству артиллерийских боеприпасов.



Он отметил, что это невозможно без нового оборудования, которое в 2013 году Украине не продавали, несмотря на дипломатические усилия руководства страны и Министерства иностранных дел.



"Я могу заявить о том, что был настолько низкий уровень доверия к Украине, настолько нерукопожимаемой была предыдущая украинская власть, что никто нам не доверял и никто оборудование не поставлял", - констатировал П.Порошенко.



Он подчеркнул, что в настоящее время в цехах ГАХК "Артем" установлено новое оборудование. "Новейшие станки... прибыли из Турции и уже работают, новейшие станки прибыли, я не буду говорить, из каких стран они прибыли, поскольку там есть условия конфиденциальности, но могу сказать, что много стран мира сегодня поставляют уникальное оборудование, на котором работают сотрудники оборонной промышленности Украины", - отметил президент.



П.Порошенко обратил внимание на то, что конфискованные $1,5 млрд, которые были украдены у украинского народа предыдущей властью, работают на Украину. Он напомнил, что часть этих средств были направлены на оборонную промышленность страны "и на эти средства было обеспечено создание комплекса по производству боеприпасов как артиллерийских, так и реактивных".



Глава государства также отметил, что за 4 года войны артиллерия обеспечила надежную оборону украинских земель.



ГАХК "Артем" - одно из ведущих предприятий авиапрома и ОПК Украины, единственный на территории б.СССР изготовитель управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" разных модификаций для вооружения всех типов самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30.



На сегодняшний день специализация предприятия также включает производство авионики, вооружения для танков и бронетехники, вертолетных систем защиты, систем автоматизации контроля и диагностики.



С 2012 года по решению правительства Украины 100%-ный госпакет акций ГАХК "Артем" передан в управление госконцерна "Укроборонпром".



В июле "Укроборонпром" успешно завершил один из этапов испытаний военного госзаказчика новых отечественных 152-мм боеприпасов разработки ГАХК "Артем" для артсистемы "Гиацинт" дальностью стрельбы до 30 км. В ходе стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. Для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

