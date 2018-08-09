С начала года поймали 58 тысяч пьяных водителей

За семь месяцев 2018 года в Украине оформлено более 56 тысяч административных протоколов за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Патрульная полиция в Twitter.



“За первые 7 месяцев 2018 года по всей Украине оформлено 56 241 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП). Призываем водителей быть сознательными и ответственными! Безопасность на дорогах начинается с каждого”, - говорится в сообщении.

