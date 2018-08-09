ООН: в Сирии больше не осталось осажденных районов

Ни одного осажденного района больше нет в Сирии, заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.



"Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными", - сказал он.



В мае ООН сообщала, что в Сирии осталось только три осажденных района - Эль-Фуа, Кефрая и Ярмук.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала 2018 года более 560 тыс. человек в осажденных и труднодоступных районах Сирии получили гуманитарную помощь, всего туда было направлено 15 транспортных колонн. "С начала 2018 года ООН и ее партнеры смогли доставить помощь 560 450 нуждающимся людям в осажденных и труднодоступных районах", - отмечает управление.



Также Эгеланн утверждает, что в провинции Идлиб сейчас могут находиться тысячи террористов. "В Идлибе могут быть тысячи людей, которые названы ООН террористами", - сказал он.



По его мнению, присутствие террористов говорит об опасности обострения ситуации в этой провинции. Советник считает, что нужно сделать все возможное, чтобы "война не пришла в Идлиб", поскольку половина из 9,2 млн жителей этой провинции - перемещенные лица. По словам Эгеланна, ООН готовит гуманитарный план на случай обострения ситуации в Идлибе.

