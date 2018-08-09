США перебросили в Европу эскадрилью истребителей в рамках сдерживания РФ

Военно-воздушные силы США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22 в рамках мер по сдерживанию России.



Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США в Европе.



"ВВС США разместили на авиабазе в Шпангдалеме, Германия одну эскадрилью истребителей F-22 Raptors, военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения воздушных учений с другими самолетами, размещенными в Европе", - говорится в сообщении.



Истребители, прибывшие на авиабазу 8 августа, пробудут там несколько недель в рамках учений, что является частью европейской инициативы сдерживания.



Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл " в штате Флорида. Истребители будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перекидываться и в другие части Европы.



Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor был создан компаниями Boeing и Lockheed Martin и принят на вооружение ВВС США в 2005 году. При строительстве самолета использовалась технология "стелс", что делает его малозаметным для радаров противника.

