Убийство ветерана АТО Олешко в Бердянске является заказным – Аброськин

У следствия есть все основания считать, что убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко является заказным, однако правоохранители рассматривают 3 основных версии совершения этого преступления, заявляет первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.



"Первая версия - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого. Кроме того, у нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области", - сказал В.Аброськин в четверг во время оперативного совещания в Бердянске, сообщает пресс-служба Нацполиции.



По его словам, сейчас правоохранители устанавливают всех участников этого преступления от исполнителей и пособников до заказчиков.



"Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", - заявил В.Аброськин.



В.Олешко (позывной Сармат) был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве В.Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного в Бердянске.



2 августа всем четверым задержанным в Васильевке было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства в Бердянске В.Олешко. Как написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук, подозрение объявлено по пункту 12 части 2 статьи 115 УК Украины.



Нардеп фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что убийца В.Олешко был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "Торнадо" и также участвовал в АТО. Остальные четверо задержанных являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области.



Позже появилась информация, что задержанный в Бердянске мужчина не имеет статуса подозреваемого и проходит по делу об убийстве В.Олешко как свидетель. По неофициальным данным, перед убийством он одолжил четверым злоумышленникам автомобиль, не зная целей его использования.



3 августа Бердянский городской суд арестовал 4-х подозреваемых в совершении этого преступления. При этом судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока в ходе заседания сообщил, что по основной версии следствия, убийство было совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности.

