Джангиров: Если разобраться с финансированием «1+1», то там скандалов будет больше, чем с Манафортом

«Cвою журналистскую псарню на «1+1» Коломойский долго воспитывал. Вот она и работает. Даже возможно уже без команд «фас» и «голос» со стороны хозяева, она уже так привыкла», — так прокомментировал заявление коллектива ТСН и программы «Спецкор» относительно участия Оксаны Марченко в шоу «Танцы со звездами» политолог Дмитрий Джангиров в эфире NewsOne.



По мнению эксперта, такая позиция журналистов, исходящая из политических соображений, — верх непрофессионализма.



«Это знаете, это как Чичоллина, борющаяся за девственность, так мне немножко напоминает. Коломойский же тоже несколько своих Чичоллин мужского пола провёл в парламент. Ну и вот Чичоллины с «1+1» теперь устраивают какие-то разборки… Ссылаться, кто у кого муж, — ну, это вообще, а там более говорить, что нам не нравятся взгляды ее мужа! Слушайте, ребята, нам вообще ваша профессиональность не нравится, да и ничего, кто-то даже смотрит, а кто-то даже финансирует! Не говоря о том, что если разобраться с финансированием канала «1+1», я думаю, там скандалов будет больше, чем с Манафортом, причем и на суммы большие», — сказал Джангиров.



Он считает подобные заявления «последствиями Революции Достоинства».



«Можно же было с большим достоинством сказать – не хотим видеть Марченко потому что её муж Медведчук, которому мы сами знаете что знаем… Что вы знаете? Кто вы такие? С другой стороны, Коломойский долго свою эту псарню журналистскую воспитывал. Ну вот она и работает! Даже, возможно, уже без команд фас и голос со стороны хозяева. Она уже так привыкла. Псарня», — резюмировал Дмитрий Джангиров.

