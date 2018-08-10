США намерены к 2020 году создать министерство космических сил в структуре Пентагона

Американская администрация к 2020 году намерена сформировать в структуре Пентагона новое министерство космических сил, которое позволит организовать подготовку и комплектование нового, шестого вида ВС США. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в Пентагоне, посвященного военной стратегии в космическом пространстве.



"Наша администрация вскоре предпримет действия по имплементации этих рекомендаций [представленных в докладе Пентагона] с целью сформирования министерства космических сил США к 2020 году", - сказал он. "Конгресс должен провести работу по созданию этого нового министерства, которое позволит организовать подготовку и комплектование американских Космических сил", - добавил Пенс, уточнив, что на этом направлении администрация уже ведет работу с лидерами Конгресса.



"В феврале следующего года (когда будет формироваться новый бюджетный запрос для минобороны. - прим. ТАСС) в президентском бюджете мы запросим Конгресс предоставить ресурсы, необходимые для того, чтобы поставить на ноги [новое ведомство]", - рассказал вице-президент.



Пенс также утверждает, что "на протяжении многих лет страны от России и Китая до Северной Кореи и Ирана создавали вооружения, призванные глушить, ослеплять и выводить из строя" американские спутники посредством электронных атак с Земли. "Но недавно наши противники приступили к работе над тем, чтобы вывести непосредственно в космос новые средства ведения войны", - сказал Пенс.



Он напомнил, что Китай в 2007 году уничтожил на орбите при помощи баллистической ракеты собственный старый метеорологический спутник. Это была "чрезвычайно провокационная демонстрация растущих возможностей Китая по милитаризации космоса", полагает Пенс. Он также заявил, что "Россия разрабатывает лазер воздушного базирования" для борьбы с американскими "системами космического базирования" и "ракеты, которые можно в полете выпускать с борта самолета для уничтожения американских спутников".



Кроме того, по его словам, "и Россия, и Китай занимаются чрезвычайно сложной деятельностью на [околоземной] орбите", которая может позволить им "осуществлять маневры спутников в непосредственной близости" от аналогичных американских космических аппаратов, что представляет для последних "беспрецедентную новую угрозу". Наконец, добавил Пенс, Москва и Пекин "вкладывают большие средства" в создание "гиперзвуковых ракет", которые способны лететь со скоростью "до 5 миль (8 км) в секунду на столь малой высоте". Благодаря этому, пояснил вице-президент США, они потенциально могут оказаться невидимыми для американских станций радиолокационного слежения.



По словам Пенса, Россия и КНР активно интегрируют в свои "военные доктрины" концепции "атак на спутники". "Их действия ясно дают понять: наши противники уже превратили космос в театр военных действий. И США не будут уклоняться от этого вызова", - заявил вице-президент.



Он процитировал президента Дональда Трампа, заявившего, что США должны доминировать в космосе. "И мы этого добьемся", - считает Пенс. "Именно поэтому мы начинаем процесс создания Космических сил как шестого вида своих ВС", - отметил вице-президент.



В то же время он утверждал, что "Америка всегда будет стремиться к миру - как в космосе, так и на Земле". "Но история доказывает, что мир возможен только посредством силы", - убежден Пенс.



На данный момент в структуре Пентагона существуют три отдельных министерства, которые управляют соответствующими видами ВС: министерство Армии США, министерство военно-морских сил США и министерство военно-воздушных сил США.



Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил президент, он и отдал указание министерству обороны запустить процесс формирования Космических сил.

