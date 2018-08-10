В ДНР ответили на заявление Киева о компромиссах по вопросу обмена пленными

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова назвала в четверг "пустыми словами" заявление вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко о готовности идти на компромиссы в вопросе обмена пленными между ДНР и Киевом.



Ранее Геращенко заявила, что тема обмена пленными будет ключевой на встрече контактной группы по Донбассу 21-22 августа в Минске, при этом власти Украины подтверждают готовность к компромиссам по этому вопросу.



"Заявление госпожи Геращенко мы воспринимаем не более, чем очередные пустые слова, поскольку официальное предложения от украинской стороны не поступают, на данный момент их просто нет. Если бы власти Украины хотели идти на компромиссы, то прислали бы нам свои предложения", — заявила РИА Новости Морозова.



Она напомнила, что официальная позиция представителей Киева в отношении обмена пленными поступила в конце 2017 года. Кроме того, Морозова отметила, что на переговорах со стороны Киева должны присутствовать как минимум два человека — это Ирина Геращенко и Виктор Медведчук, только в этом случае получится достичь полной эффективности работы в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске.



В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.

