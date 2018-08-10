Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 73-й сессии ГА ООН

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова руководителем российской делегации на 73-й сессии генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Этим же документом утвержден состав делегации, в него вошли представители МИД РФ, Совета Федерации и Госдумы. Министерству иностранных дел поручено утвердить состав советников, экспертов, а также технического персонала.



73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 18 сентября. Первый крупный форум в формате ГА состоится 24 сентября, когда пройдет пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы. На следующий день начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел стран - членов ООН.

