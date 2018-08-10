Денисова показала фотографии Сенцова в колонии

полномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала на своей странице в Facebook три фотографии политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги, присланные российской стороной.



"Только что от уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - прокомментировала Денисова.



Украинский омбудсмен поинтересовалась, можно ли обнародовать фото. Ей ответили, что спрашивали о разрешении сделать фото, "Олег понимает, что люди волнуются о нем".



Людмила Денисова отметила, что получила три фотографии Сенцова.



В свою очередь, адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе поделился в Фейсбуке этим постом омбудсмена и прокомментировал его: "В жизни ещё хуже, уж поверьте".



Накануне Сенцов написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение". Он почти не встает с кровати. После этого Денисова заявила, что Украина готова обсуждать любые условия обмена Сенцова.



14 мая этого года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Сегодня, 9 августа, продолжается 88-й день его голодовки.



Как сообщалось, сестра Сенцова заявила, что он при смерти, и за ним нужно отправлять медицинский самолет.

