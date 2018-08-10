Спрос на покупку квартир в ипотеку в Крыму в четыре раза превышает предложения рынка

Спрос на приобретение квартир в Крыму с помощью ипотечного кредита в четыре раза превышает предложения на рынке. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра экономического развития региона Андрей Кулик.



"Ни новое строительство, ни вторичный рынок не покрывают потребности и возможности граждан приобретать квартиры [в том числе с помощью ипотеки]. Сегодня только у РНКБ ["Российский национальный коммерческий банк", работает в Крыму] согласована выдача 2,2 тыс. кредитов, при этом в продаже находятся 504 квартиры. То есть спрос более чем в четыре раза превышает предложения", - сказал собеседник агентства.



По его словам, для развития рынка ипотечного кредитования в Крыму объемы жилищного строительства должны возрасти в несколько раз. Ранее сообщалось, что объем ввода жилья в республике в прошлом году в сравнении с 2016 годом вырос в 2,9 раза - до 833,6 тыс. кв. м. В этом году, по прогнозам Минстроя региона, также ожидается рост объемов ввода жилья.



"Нам нужно [строить жилья] в 5-6 раз больше, чем сейчас планируется. Это задача не только строительного комплекса, это задача поднятия всей инфраструктуры в Крыму, это задача в том числе ФЦП [федеральной целевой программы социально- экономического развития полуострова]. Можно надеяться, что, реализовав программу преодоления инфраструктурных ограничений, мы можем адекватно планировать строительство нового жилья для населения", - считает Кулик.



Он пояснил, что из-за инфраструктурных ограничений в Крыму в настоящее время сформировано недостаточное количество площадок для строительства жилья. "Нужно вводить больше нового жилья, поскольку вторичный рынок в Крыму находится в крайне плачевном состоянии, крайне изношен жилой фонд в Крыму в принципе", - отметил Кулик.



Жилой фонд Крыма насчитывает более 36 млн кв. м. При этом, по данным председателя Госсовета региона Владимира Константинова, 45% жилого фонда республики, или 16,2 млн кв. м, имеют возраст 50 лет и старше. В основном это аварийное и ветхое жилье (12-15%) и жилье, не отвечающее современным стандартам.

