Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note 9

9 августа южнокорейская компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Note 9, который сменит в модельном ряду Samsung прошлогодний аппарат Note 8. Презентация устройства прошла в Нью-Йорке, прямая трансляция велась на YouTube.



Внешне смартфон незначительно отличается от своего предшественника, однако сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели, изменил положение – теперь он находится под камерой. Как пишет Phone Arena, Note 9 получил 6,4-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с разрешением 2960*1440 пикселей, лишенный ставшего привычным для многих флагманов выреза в верхней части. Как и другие смартфоны Samsung, Note 9 будет выпускаться в версии с процессором Qualcomm Snapdragon 845, которая будет доступна на рынке США, а в других странах будет продаваться версия с фирменным топовым процессором Exynos 9810. Объем оперативной памяти устройства составляет 6 или 8 ГБ, а встроенной – 128 или 512 ГБ. За счет карты памяти microSD объемом 512 ГБ общий объем памяти устройства может достигать 1 ТБ. Также Note 9 может похвастать фирменной системой охлаждения, которая должна предохранять его от чрезмерного нагревания при сильной нагрузке на процессор.



Двойная основная камера Note 9 включает в себя 12-Мп широкоугольный модуль с переменной диафрагмой как у Galaxy S9+ и телефото модуль с таким же разрешением. Как утверждают в компании встроенные технологии искусственного интеллекта распознают сюжеты съемки и улучшают конечное изображение. Кроме того, при съемке портретов камера распознает моргание и предупреждает владельца. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.



Фирменный стилус S Pen, которым оснащается новый смартфон, претерпел существенные изменения. Теперь он представляет собой отдельное устройство с поддержкой Bluetooth, при помощи которого можно управлять презентацией, воспроизведением музыки или удаленно делать снимки на камеру смартфона. Также смартфон поддерживает работу голосового помощника Bixby, а корпус устройства, работающего под управлением Android 8.1, защищен от пыли и влаги по стандарту IP 68.









Отдельно разработчики смартфона выделяют батарею устройства с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, емкость которой была увеличена с 3300 до 4000 мАч. Можно предположить, что компания тщательно подошла к вопросу контроля производства аккумуляторов, и Note 9 не постигнет судьба смартфона Note 7, выпущенного в 2016 году – эту модель Samsung вынуждена была снять с производства и отозвать с рынка из-за многочисленных случаев возгорания батарей. Позднее часть устройств вышла на рынок с новыми аккумуляторами.



В отличие от Galaxy Note 8, Note 9 поддерживает режим "настольного ПК" без использования отдельной док-станции: достаточно подсоединить смартфон к внешнему монитору или проектору при помощи переходника с USB-C на HDMI. Через Bluetooth к смартфону можно подключить внешние клавиатуру и мышь и использовать его как компьютер, пишет TJ.



Galaxy Note 9 станет доступен для предзаказа уже 10 августа и выйдет на рынок через две недели. Стоимость смартфона в США составит 999 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти и 1249 долларов за модель с памятью объемом 8 и 512 ГБ. В России смартфон будет стоить 69 990 и 89 990 рублей соответственно, а продажи стартуют 31 августа, сообщает Ferra.

